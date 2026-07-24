Repas du marché Sur la place Bellenaves
mercredi 5 août 2026 · Sur la place · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
Repas du marché
Sur la place Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:00:00
fin : 2026-08-05 14:00:00
Date(s) :
2026-08-05
L’association du Musée automobile bellenavois propose un méga repas en extérieur après le marché !
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Sur la place Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 89 72 58
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English :
The Bellenavois Automobile Museum Association is hosting a huge outdoor meal after the market!
L’événement Repas du marché Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule