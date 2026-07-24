Repas du marché Sur la place Bellenaves

mercredi 5 août 2026 · Sur la place · Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Repas du marché

Sur la place Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 12:00:00

fin : 2026-08-05 14:00:00

Date(s) :

2026-08-05

L’association du Musée automobile bellenavois propose un méga repas en extérieur après le marché !

.

Sur la place Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 89 72 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bellenavois Automobile Museum Association is hosting a huge outdoor meal after the market!

L’événement Repas du marché Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule