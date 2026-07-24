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AGENDA · Bellenaves

Repas du marché Sur la place Bellenaves

mercredi 5 août 2026 · Sur la place · Bellenaves

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Sur la place
Adresse
Place de la Mairie
Ville
03330 Bellenaves
Département
Allier
Tarif
15 15

Bellenaves

Repas du marché

Sur la place Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:00:00
fin : 2026-08-05 14:00:00

Date(s) :
2026-08-05

L’association du Musée automobile bellenavois propose un méga repas en extérieur après le marché !
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Sur la place Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 89 72 58 

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English :

The Bellenavois Automobile Museum Association is hosting a huge outdoor meal after the market!

L’événement Repas du marché Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule