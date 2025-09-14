Repas du Millénaire de l’abbaye Sainte Croix / organisé par l’école Notre-Dame Lavoûte-Chilhac
Repas du Millénaire de l’abbaye Sainte Croix / organisé par l’école Notre-Dame Lavoûte-Chilhac dimanche 14 septembre 2025.
Repas du Millénaire de l’abbaye Sainte Croix / organisé par l’école Notre-Dame
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-09-14 12:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Repas dans la cour de l’ancienne abbaye Sainte-Croix
Au menu:
Verre de Sangria en apéritif
Melon Jambon cru
Paëlla
Fromage
Eclair au chocolat/café
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 08
English :
Meals in the courtyard of the former Holy Cross Abbey
On the menu:
Glass of Sangria as aperitif
Melon Cured ham
Paëlla
Cheese
Chocolate eclair/coffee
German :
Essen im Hof der ehemaligen Abtei Sainte-Croix
Auf der Speisekarte:
Glas Sangria als Aperitif
Melone Rohschinken
Paëlla
Käse
Eclair au chocolat/Kaffee
Italiano :
Pasto nel cortile dell’antica abbazia di Sainte-Croix
Il menu comprende
Bicchiere di Sangria come aperitivo
Melone Prosciutto crudo
Paella
Formaggio
Eclair al cioccolato/caffè
Espanol :
Comida en el patio de la antigua abadía de Sainte-Croix
El menú incluye
Copa de sangría como aperitivo
Melón Jamón curado
Paella
Queso
Eclair de chocolate/café
