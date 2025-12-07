Repas du Monde Place du Champ de Foire Bugeat

Repas du Monde

Montagne Limousine Accueil Solidarité organise un Repas du Monde,festif ouvert à tous, avec animation musicale. Cet événement a pour but de cultiver du lien, en soutien aux personnes exilées en situation de précarité.

Apéritif offert, buffet d’entrées des 5 continents (soupe Thaï, houmous, Pa amb tomaquets, Coleslaw, salades, toasts poissons, endives Roquefort, samoussas, flamiches, pissaladières, verrines, cakes et tartes salées )

Choix de 3 plats aux saveurs exotiques (Curry indien au Pelao libanais, couscous aux trois viandes, Goulash au porc et son écrasé de pommes de terre), option végétarienne possible.

Farandole de desserts du monde (Nepali Lal Mohan, cornes de gazelle, Tiramisu, compotes, choux russes à la crème, fruits déguisés, gâteaux divers…)

18€ (/adulte) 12€ (/- 10 ans)

Réservation AU 06 70 70 77 29 ou en envoyant le bulletin d’inscription avant le 01/12/2025 .

Place du Champ de Foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 77 29

