Repas du monde partagé Maison Bolène Craponne-sur-Arzon

Repas du monde partagé

Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 12:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’espace Maison Bolène vous propose un repas du monde partagé : envolons-nous dans l’archipel des Açores à partir de 12h00.

Réservation obligatoire 04 71 05 95 29 ou par mail animationberengere@maisonbolene.com

.

Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 95 29 animationberengere@maisonbolene.com

English :

Espace Maison Bolène invites you to share a meal of the world: let’s take off for the Azores archipelago from 12:00 pm.

Reservations essential: 04 71 05 95 29 or by e-mail: animationberengere@maisonbolene.com

