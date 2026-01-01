Repas du monde partagé Maison Bolène Craponne-sur-Arzon
dimanche 18 janvier 2026.
Repas du monde partagé
Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-01-18 12:00:00
2026-01-18
L’espace Maison Bolène vous propose un repas du monde partagé : envolons-nous dans l’archipel des Açores à partir de 12h00.
Réservation obligatoire 04 71 05 95 29 ou par mail animationberengere@maisonbolene.com
Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 95 29 animationberengere@maisonbolene.com
English :
Espace Maison Bolène invites you to share a meal of the world: let’s take off for the Azores archipelago from 12:00 pm.
Reservations essential: 04 71 05 95 29 or by e-mail: animationberengere@maisonbolene.com
