Repas du Nouvel An au Restaurant de la Savarina Réquista

Repas du Nouvel An au Restaurant de la Savarina

1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista Aveyron

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année autour d’un repas gourmand et entièrement fait maison, du début à la fin !

Menu complet

Sans vins 60 €

Avec accord de vins 70 €

Places limitées uniquement sur réservation

Entrées

Mi-cuit de foie gras et confiture d’oignons rouges

St Jacques pochées et crevettes, sauce cocktail et fondue de poireaux

Vin d’accompagnement 1 verre de vin blanc demi-sec Côtes de Gascogne

Plat

Médaillon de veau d’Aveyron aux morilles, pommes dauphine maison

Vin d’accompagnement 1 verre de vin rouge Terrae Verital de Gaillac

Desserts

Assiette de 3 fromages de la Crémerie Laurens

Bûche au chocolat croustillante

Salade de fruits au sucre citronné pétillant

Vin d’accompagnement 1 flûte de fines bulles méthode gaillacoise

Café

Tout est réalisé maison, comme à l’habitude, pour vous offrir un repas authentique et savoureux du début à la fin.

Renseignement 07 61 16 87 15 Facebook La Savarina restaurant. .

English :

Celebrate the arrival of the new year with a gourmet, home-cooked meal from start to finish!

German :

Feiern Sie den Jahreswechsel mit einem leckeren Essen, das von Anfang bis Ende komplett selbstgemacht ist!

Italiano :

Festeggiate l’arrivo del nuovo anno con un pasto gourmet cucinato in casa dall’inizio alla fine!

Espanol :

Celebre la llegada del nuevo año con una comida gourmet casera de principio a fin

