Repas du Nouvel An au Restaurant de la Savarina Réquista
1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista Aveyron
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Célébrez le passage à la nouvelle année autour d’un repas gourmand et entièrement fait maison, du début à la fin !
Menu complet
Sans vins 60 €
Avec accord de vins 70 €
Places limitées uniquement sur réservation
Entrées
Mi-cuit de foie gras et confiture d’oignons rouges
St Jacques pochées et crevettes, sauce cocktail et fondue de poireaux
Vin d’accompagnement 1 verre de vin blanc demi-sec Côtes de Gascogne
Plat
Médaillon de veau d’Aveyron aux morilles, pommes dauphine maison
Vin d’accompagnement 1 verre de vin rouge Terrae Verital de Gaillac
Desserts
Assiette de 3 fromages de la Crémerie Laurens
Bûche au chocolat croustillante
Salade de fruits au sucre citronné pétillant
Vin d’accompagnement 1 flûte de fines bulles méthode gaillacoise
Café
Tout est réalisé maison, comme à l’habitude, pour vous offrir un repas authentique et savoureux du début à la fin.
Renseignement 07 61 16 87 15 Facebook La Savarina restaurant. .
1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 7 61 19 87 15 contact.lasavarina@gmail.com
English :
Celebrate the arrival of the new year with a gourmet, home-cooked meal from start to finish!
German :
Feiern Sie den Jahreswechsel mit einem leckeren Essen, das von Anfang bis Ende komplett selbstgemacht ist!
Italiano :
Festeggiate l’arrivo del nuovo anno con un pasto gourmet cucinato in casa dall’inizio alla fine!
Espanol :
Celebre la llegada del nuevo año con una comida gourmet casera de principio a fin
