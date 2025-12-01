Repas du nouvel an MONTEGUT Montégut

Repas du nouvel an

MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 23:00:00

2025-12-31

Le Rose Café vous invite à passer une belle soirée pour fêter la nouvelle année.

Au menu

Amuses bouches surprises

Fois gras sur gelée au safran

Suprêmes de pintade au vin jaune et aux morilles

Assiettes de fromages pyrénéens.

Délices au chocolat

Délices aux fruits rouges

55€ personnes

Pensez à réserver !

MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 93 77 26

English :

Le Rose Café invites you to spend a wonderful evening celebrating the New Year.

On the menu:

Surprise appetizers

Fois gras on saffron jelly

Guinea fowl supreme with yellow wine and morel mushrooms

Plates of Pyrenean cheeses.

Chocolate delights

Red fruit delights

55? person

Don’t forget to book!

