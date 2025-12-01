Repas du nouvel an MONTEGUT Montégut
Repas du nouvel an MONTEGUT Montégut mercredi 31 décembre 2025.
Repas du nouvel an
MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 23:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Le Rose Café vous invite à passer une belle soirée pour fêter la nouvelle année.
Au menu
Amuses bouches surprises
Fois gras sur gelée au safran
Suprêmes de pintade au vin jaune et aux morilles
Assiettes de fromages pyrénéens.
Délices au chocolat
Délices aux fruits rouges
55€ personnes
Pensez à réserver !
+33 6 66 93 77 26
English :
Le Rose Café invites you to spend a wonderful evening celebrating the New Year.
On the menu:
Surprise appetizers
Fois gras on saffron jelly
Guinea fowl supreme with yellow wine and morel mushrooms
Plates of Pyrenean cheeses.
Chocolate delights
Red fruit delights
55? person
Don’t forget to book!
L’événement Repas du nouvel an Montégut a été mis à jour le 2025-12-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65