Repas du Nouvel An SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2025-12-31
Quoi de mieux que de fêter la nouvelle année ensemble autour d’un bon repas?!
Au menu 75€
Apéritif amuse bouche et atelier de dégustation / bar à tartinade rillettes de thon et poivronnade
Foie gras mi-cuit chutney de figues et pain brioché
Suprême de chapon s/ champagne, marrons écrasé de pomme de terre
Assiette de fromages
Dôme chocolat craquant ganache aux deux chocolat et crème anglaise
Vin blanc, vin rouge, coupe de champagne café et digestif
Menu enfant 12€
Assiette du charcutier
Burger frite salade
Quatuor de mignardises
Champomy
La soirée sera animée par Laurent KAIN variété, musette, disco.
>> RESERVATION AU 06 88 59 17 10 / 07 85 81 04 68
2 permanences pour le règlements à la salle des fêtes du boila Dimanche 14 12 et samedi 20 12
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 59 17 10
English :
What better way to ring in the New Year than with a good meal?
On the menu 75?
Aperitif: amuse bouche and tasting workshop / tuna rillettes and pepperonnade spread bar
Half-cooked foie gras with fig chutney and brioche bread
Capon supreme s/ champagne, chestnuts and mashed potatoes
Cheese platter
Dôme chocolat craquant two-chocolate ganache and crème anglaise
White wine, red wine, glass of champagne, coffee and digestif
Children’s menu 12?
Butcher’s plate
Burger frite salade
Quartet of mignardises
Champomy
The evening will be hosted by Laurent KAIN variety, musette, disco.
>> BOOKING ON 06 88 59 17 10 / 07 85 81 04 68
2 opening hours for regulations at the salle des fêtes du boila: Sunday 14 12 and Saturday 20 12
L’événement Repas du Nouvel An Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-12-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65