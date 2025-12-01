Repas du Nouvel An SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Repas du Nouvel An

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Quoi de mieux que de fêter la nouvelle année ensemble autour d’un bon repas?!

Au menu 75€

Apéritif amuse bouche et atelier de dégustation / bar à tartinade rillettes de thon et poivronnade

Foie gras mi-cuit chutney de figues et pain brioché

Suprême de chapon s/ champagne, marrons écrasé de pomme de terre

Assiette de fromages

Dôme chocolat craquant ganache aux deux chocolat et crème anglaise

Vin blanc, vin rouge, coupe de champagne café et digestif

Menu enfant 12€

Assiette du charcutier

Burger frite salade

Quatuor de mignardises

Champomy

La soirée sera animée par Laurent KAIN variété, musette, disco.

>> RESERVATION AU 06 88 59 17 10 / 07 85 81 04 68

2 permanences pour le règlements à la salle des fêtes du boila Dimanche 14 12 et samedi 20 12

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 59 17 10

English :

What better way to ring in the New Year than with a good meal?

On the menu 75?

Aperitif: amuse bouche and tasting workshop / tuna rillettes and pepperonnade spread bar

Half-cooked foie gras with fig chutney and brioche bread

Capon supreme s/ champagne, chestnuts and mashed potatoes

Cheese platter

Dôme chocolat craquant two-chocolate ganache and crème anglaise

White wine, red wine, glass of champagne, coffee and digestif

Children’s menu 12?

Butcher’s plate

Burger frite salade

Quartet of mignardises

Champomy

The evening will be hosted by Laurent KAIN variety, musette, disco.

>> BOOKING ON 06 88 59 17 10 / 07 85 81 04 68

2 opening hours for regulations at the salle des fêtes du boila: Sunday 14 12 and Saturday 20 12

L’événement Repas du Nouvel An Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-12-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65