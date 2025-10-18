Repas du pardon Trégourez
Repas du pardon Trégourez samedi 18 octobre 2025.
Repas du pardon
Salle Pierre Kerneis Trégourez Finistère
Début : 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Repas du pardon organisé par l’APE des Hirondelles à la salle de Pierre Kerneis à Trégourez le 18 octobre 2025.
> repas sur place ou à emporter
> réservation recommandée
> kir breton offert, salade composée, jambon à l’os, sauce forestière, gratin et ratatouille, riz au lait
> buvette, jeux en bois, repas
Réservations dans vos commerces de proximité
> Boulangerie Alain et Martine
> Bar-Tabac Le Passe-Temps
TARIFS:
> adulte 14€
> enfant 9€ .
Salle Pierre Kerneis Trégourez 29970 Finistère Bretagne
