Repas du pardon Trégourez

samedi 18 octobre 2025

Repas du pardon

Salle Pierre Kerneis Trégourez Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Repas du pardon organisé par l’APE des Hirondelles à la salle de Pierre Kerneis à Trégourez le 18 octobre 2025.

> repas sur place ou à emporter

> réservation recommandée

> kir breton offert, salade composée, jambon à l’os, sauce forestière, gratin et ratatouille, riz au lait

> buvette, jeux en bois, repas

Réservations dans vos commerces de proximité

> Boulangerie Alain et Martine

> Bar-Tabac Le Passe-Temps

TARIFS:

> adulte 14€

> enfant 9€ .

Salle Pierre Kerneis Trégourez 29970 Finistère Bretagne

