Repas du printemps CCAS

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 12h. Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 12:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Repas du Printemps organisé par le CCCAS de Pertuis le mercredi 1er avril à l’Espace Georges Jouvin à 12h00.

Inscription au CCAS du 16 au 23 mars ( sauf le 18 ) de 9h00 à 11h00.

Tarifs 12€ pour les Pertuisiens , 16€ pour les invités extérieurs.



Information 04 90 09 25 30 .

Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring meal organized by the Pertuis CCCAS on Wednesday April 1 at the Espace Georges Jouvin at 12:00 pm.

L’événement Repas du printemps CCAS Pertuis a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Pertuis