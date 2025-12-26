Repas du Réveillon | L’Estella, Route du Bourg Saint-Nexans
Repas du Réveillon | L’Estella, Route du Bourg Saint-Nexans mercredi 31 décembre 2025.
Pour une Saint-Sylvestre mémorable, le Restaurant L’Estela vous propose un menu d’exception à savourer dans une ambiance festive et conviviale !
Menu en 6 services, 79,00 € par personne (hors boissons).
Les réservations se font par téléphone, par mail ou directement sur le site internet. .
Route du Bourg Restaurant L’Estela Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 08 estelarestaurant@outlook.fr
