Repas du Réveillon | L’Estella, Route du Bourg Saint-Nexans

Repas du Réveillon | L’Estella

Route du Bourg Restaurant L’Estela Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour une Saint-Sylvestre mémorable, le Restaurant L’Estela vous propose un menu d’exception à savourer dans une ambiance festive et conviviale !

Menu en 6 services, 79,00 € par personne (hors boissons).

Les réservations se font par téléphone, par mail ou directement sur le site internet. .

Route du Bourg Restaurant L’Estela Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 08 estelarestaurant@outlook.fr

