Repas du sanglier Abidos
Repas du sanglier Abidos samedi 25 octobre 2025.
Repas du sanglier
Salle des fêtes Abidos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Vente de barquettes de civet, sanglier et chevreuil sur place, une bourriche sera également organisée. .
Salle des fêtes Abidos 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 47 43 36
English : Repas du sanglier
German : Repas du sanglier
Italiano :
Espanol : Repas du sanglier
L’événement Repas du sanglier Abidos a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Coeur de Béarn