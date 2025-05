Repas du SASS Omnisports Fête de la St Jean – Saint-Sever, 21 juin 2025 20:00, Saint-Sever.

Landes

Repas du SASS Omnisports Fête de la St Jean Place du tour du sol Saint-Sever Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Grand repas du SASS OMNISPORTS organisé sur la place du tour du sol à l’occasion des fêtes de la St Jean 20025

Menue adulte Salade du SASS, Axoa de veau et pommes de terre persillées, fromage, pastis et café compris.

Menu enfant Lomo et pommes de terre, pastis

Place du tour du sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64

English : Repas du SASS Omnisports Fête de la St Jean

Grand repas du SASS OMNISPORTS organisé sur la place du tour du sol à l’occasion des fêtes de la St Jean 20025

Adult menu: SASS salad, veal Axoa and parsley potatoes, cheese, pastis and coffee included.

Children’s menu: Lomo and potatoes, pastis

German : Repas du SASS Omnisports Fête de la St Jean

Großes Essen des SASS OMNISPORTS, das anlässlich des Johannisfests auf dem Place du Tour du Sol organisiert wird 20025

Erwachsenenmenü SASS-Salat, Axoa vom Kalb und Petersilienkartoffeln, Käse, Pastis und Kaffee inbegriffen.

Menü für Kinder Lomo und Kartoffeln, Pastis

Italiano :

Grande pranzo organizzato da SASS OMNISPORTS sulla Place du Tour du Sol in occasione dei festeggiamenti di St Jean 20025

Menu per adulti: insalata SASS, Axoa di vitello e patate al prezzemolo, formaggio, pastis e caffè inclusi.

Menu per bambini Lomo e patate, pastis

Espanol : Repas du SASS Omnisports Fête de la St Jean

Gran comida organizada por SASS OMNISPORTS en la Place du Tour du Sol con motivo de las fiestas de St Jean 20025

Menú adulto: ensalada SASS, Axoa de ternera y patatas al perejil, queso, pastis y café incluidos.

Menú infantil Lomo con patatas, pastis

L’événement Repas du SASS Omnisports Fête de la St Jean Saint-Sever a été mis à jour le 2025-05-23 par Landes Chalosse