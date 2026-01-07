Repas du secours catholique Villersexel
Repas du secours catholique Villersexel dimanche 1 février 2026.
Repas du secours catholique
Salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Le Secours Catholique organise son traditionnel repas solidaire.
Possibilité de repas à emporter.
Réservation jusqu’au 26 janvier. .
Salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 50 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas du secours catholique Villersexel a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL