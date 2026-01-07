Repas du secours catholique Villersexel

Repas du secours catholique Villersexel dimanche 1 février 2026.

Repas du secours catholique

Salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Le Secours Catholique organise son traditionnel repas solidaire.
Possibilité de repas à emporter.
Réservation jusqu’au 26 janvier.   .

Salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 50 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas du secours catholique Villersexel a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL