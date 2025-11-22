REPAS du Team BP motosport Espace 2000 Saulgé

REPAS du Team BP motosport

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Réservation avant le 12 novembre

Repas à partir de 19h30 avec Animation musicale et tombola

Espace 2000, 19 rue de la Vergnade

Contacts:

Pierrick 0632318361 Alexis 0786995031

Romain 0608854594 Coralie 0637485167

Ou par mail: teambpmotosport@gmail.com

Menu Verre de l’amitié Rougail-Saucisse Fromage Dessert Café

Tarif: 20 € (12€ enfant) .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 31 83 61 teambpmotosport@gmail.com

English : REPAS du Team BP motosport

German : REPAS du Team BP motosport

Italiano :

Espanol : REPAS du Team BP motosport

L’événement REPAS du Team BP motosport Saulgé a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne