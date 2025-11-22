REPAS du Team BP motosport Espace 2000 Saulgé
REPAS du Team BP motosport Espace 2000 Saulgé samedi 22 novembre 2025.
REPAS du Team BP motosport
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Réservation avant le 12 novembre
Repas à partir de 19h30 avec Animation musicale et tombola
Espace 2000, 19 rue de la Vergnade
Contacts:
Pierrick 0632318361 Alexis 0786995031
Romain 0608854594 Coralie 0637485167
Ou par mail: teambpmotosport@gmail.com
Menu Verre de l’amitié Rougail-Saucisse Fromage Dessert Café
Tarif: 20 € (12€ enfant) .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 31 83 61 teambpmotosport@gmail.com
English : REPAS du Team BP motosport
German : REPAS du Team BP motosport
Italiano :
Espanol : REPAS du Team BP motosport
L’événement REPAS du Team BP motosport Saulgé a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne