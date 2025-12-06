Repas du Téléthon, à emporter Fallon

Repas du Téléthon, à emporter

salle des fêtes Fallon Haute-Saône

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Fallon vous propose un repas à emporter, en faveur du Téléthon. À venir chercher à la salle des fêtes le samedi 6 décembre. Possibilité de faire un don sans commander de repas. .

salle des fêtes Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 13 17 63

