Repas du Téléthon

Alrance Aveyron

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

20h Salle des fêtes. Repas organisé pour le Téléthon. Repas 17€/adulte, 8€/enfant de 5 à 11 ans, gratuit moins de 5 ans. Animé par DJ Régis. Réservation au 06 45 81 08 48.

Alrance 12430 Aveyron Occitanie

English :

8pm Salle des fêtes. Meal organized for the Telethon. Meal 17/adult, 8/child aged 5 to 11, free under 5. Entertainment by DJ Régis. Reservations on 06 45 81 08 48.

German :

20 Uhr Festsaal. Für den Telethon organisiertes Essen. Mahlzeit 17/Erwachsener, 8/Kind von 5 bis 11 Jahren, unter 5 Jahren kostenlos. Unterhalten von DJ Régis. Reservierung unter 06 45 81 08 48.

Italiano :

ore 20:00 Salle des fêtes. Pasto organizzato per Telethon. Pasto 17 per adulto, 8 per bambino da 5 a 11 anni, gratis sotto i 5 anni. Intrattenimento a cura del DJ Régis. Prenotazioni allo 06 45 81 08 48.

Espanol :

20.00 h Sala de fiestas. Comida organizada para el Teletón. Comida 17 por adulto, 8 por niño de 5 a 11 años, gratis menores de 5 años. Animación a cargo de DJ Régis. Reservas en el 06 45 81 08 48.

