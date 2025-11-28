Repas du Téléthon Blangy-sur-Bresle

Venez assister au repas organisé par le Lions Club au profit du Téléthon.

Rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle

Les bénéfices seront reversés au Téléthon. L’AFM est une association contre les Myopathies. Elle joue un rôle important dans l’initiation et l’accompagnement des essais cliniques pour les maladies rares.

Ouvert à tous Inscriptions avant le 23 novembre

Infos 06 76 45 19 28 .

Salle des Fêtes Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 45 19 28

