Repas du Téléthon des 6 Communes

salle des fêtes Pouillac Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

A la salle des fêtes, au profit du Téléthon repas avec animation (apporter ses couverts ) . Inscriptions avant le 1er décembre.

salle des fêtes Pouillac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 13 76

English :

At the Salle des Fêtes, in aid of the Telethon, a meal with entertainment (bring your own cutlery). Registration by December 1.

German :

Im Festsaal, zugunsten des Telethon, Mahlzeit mit Animation (Besteck mitbringen). Anmeldungen bis zum 1. Dezember.

Italiano :

Nella sala del villaggio, a favore di Telethon, un pasto con intrattenimento (portare le proprie posate). Iscrizioni entro il 1° dicembre.

Espanol :

En la sala del pueblo, a beneficio del Teletón, comida con espectáculo (traer cubiertos). Inscripción antes del 1 de diciembre.

L’événement Repas du Téléthon des 6 Communes Pouillac a été mis à jour le 2025-11-19 par Offices de Tourisme de Jonzac