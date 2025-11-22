Repas du Téléthon Magescq

Repas du Téléthon

Arènes Magescq Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Réservation obligatoire avant le 19 novembre.

Boudin 3 façons, poulet à la cacahuète, île flottante, café, pruneau à l’armagnac

Menu enfant = plat et dessert

Arènes Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 21 23 82

English :

Reservations required by November 19.

Boudin 3 façons, poulet à la cacahuète, île flottante, café, pruneau à l’armagnac

Children’s menu = main course and dessert

German :

Reservierungen sind bis zum 19. November erforderlich.

Blutwurst 3 Arten, Huhn in Erdnusssoße, schwimmende Insel, Kaffee, Pflaume in Armagnac

Kindermenü = Hauptgericht und Dessert

Italiano :

Prenotazione obbligatoria entro il 19 novembre.

Boudin 3 modi, pollo con arachidi, isola galleggiante, caffè, prugna secca con armagnac

Menu per bambini = piatto principale e dessert

Espanol : Repas du Téléthon

Reserva obligatoria antes del 19 de noviembre.

Boudin 3 maneras, pollo con cacahuetes, isla flotante, café, ciruela pasa con armagnac

Menú infantil = plato principal y postre

