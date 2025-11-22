Repas du Téléthon Magescq
Repas du Téléthon Magescq samedi 22 novembre 2025.
Repas du Téléthon
Arènes Magescq Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Réservation obligatoire avant le 19 novembre.
Boudin 3 façons, poulet à la cacahuète, île flottante, café, pruneau à l’armagnac
Menu enfant = plat et dessert
Arènes Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 21 23 82
English :
Reservations required by November 19.
Boudin 3 façons, poulet à la cacahuète, île flottante, café, pruneau à l’armagnac
Children’s menu = main course and dessert
German :
Reservierungen sind bis zum 19. November erforderlich.
Blutwurst 3 Arten, Huhn in Erdnusssoße, schwimmende Insel, Kaffee, Pflaume in Armagnac
Kindermenü = Hauptgericht und Dessert
Italiano :
Prenotazione obbligatoria entro il 19 novembre.
Boudin 3 modi, pollo con arachidi, isola galleggiante, caffè, prugna secca con armagnac
Menu per bambini = piatto principale e dessert
Espanol : Repas du Téléthon
Reserva obligatoria antes del 19 de noviembre.
Boudin 3 maneras, pollo con cacahuetes, isla flotante, café, ciruela pasa con armagnac
Menú infantil = plato principal y postre
