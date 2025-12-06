Repas du Téléthon Salle communale Monistrol-d’Allier

Repas du Téléthon

Salle communale Rue des Jacquets Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

– 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le repas du Téléthon organisé par le comité des fêtes de Monistrol d’Allier a lieu le 6 décembre à 19h30.

Au menu Salade verte aux noix, raclette, glace et petit gâteau, café (vin non compris).

Inscription obligatoire avant le 02/12 à midi.

.

Salle communale Rue des Jacquets Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 28 34 09

English :

The Téléthon meal organized by the Monistrol d’Allier Comité des fêtes takes place on December 6 at 7.30pm.

Menu: Green salad with walnuts, raclette, ice cream and cake, coffee (wine not included).

Registration required by 02/12 at noon.

German :

Das Telethon-Essen, das vom Festkomitee von Monistrol d’Allier organisiert wird, findet am 6. Dezember um 19:30 Uhr statt.

Auf dem Menü stehen: Grüner Salat mit Walnüssen, Raclette, Eis und kleiner Kuchen, Kaffee (Wein nicht inbegriffen).

Anmeldung bis zum 02.12. um 12 Uhr erforderlich.

Italiano :

Il pranzo della Téléthon organizzato dal Comitato per la Festa di Monistrol d’Allier si svolge il 6 dicembre alle 19.30.

Menu: insalata verde con noci, raclette, gelato e torta, caffè (vino escluso).

Iscrizione obbligatoria entro il 02/12 a mezzogiorno.

Espanol :

La comida del Téléthon organizada por el Comité de Fiesta de Monistrol d’Allier se celebra el 6 de diciembre a las 19.30 h.

Menú: ensalada verde con nueces, raclette, helado y tarta, café (vino no incluido).

Inscripción obligatoria antes del 02/12 a mediodía.

L’événement Repas du Téléthon Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay