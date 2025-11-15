Repas du Téléthon Salle des fêtes Névez
Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Repas au profit du Téléthon.
Menu 16€ (boisson non comprises) Apéritif, Poulet français au Kari des Gâs, légumes rôtis, pommes de terre grenaille, tarte aux pommes et café.
Menu enfant à 8€ (moins de 12 ans).
Sur place ou à emporter (à partir de 18h30), sur réservation à l’Office de Tourisme de Névez ou au Rocher à Port Manec’h
Inscription jusqu’au 10 novembre ! .
Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
