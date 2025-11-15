Repas du Téléthon Salle des fêtes Névez

Repas du Téléthon

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Repas au profit du Téléthon.

Menu 16€ (boisson non comprises) Apéritif, Poulet français au Kari des Gâs, légumes rôtis, pommes de terre grenaille, tarte aux pommes et café.

Menu enfant à 8€ (moins de 12 ans).

Sur place ou à emporter (à partir de 18h30), sur réservation à l’Office de Tourisme de Névez ou au Rocher à Port Manec’h

Inscription jusqu’au 10 novembre ! .

