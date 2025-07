Repas du tennis Gymnase Prayssac

Repas du tennis Gymnase Prayssac dimanche 27 juillet 2025.

Repas du tennis

Gymnase 10 Rue du Cami Ferrat Prayssac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 19:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Le Tennis Club de Prayssac vous invite à un moment convivial autour du barbecue, pour une soirée grillades et frites.

La réservation est obligatoire par mail egaleau@gmail.com ou par téléphone au 06 77 80 56 78.

Menu:

Grillades frites, tomates

Cabécous

Glaces 15 .

Gymnase 10 Rue du Cami Ferrat Prayssac 46220 Lot Occitanie egaleau@gmail.com

English :

The Tennis Club de Prayssac invites you to enjoy an evening of barbecues and French fries.

Reservations are required by e-mail egaleau@gmail.com or by telephone 06 77 80 56 78.

German :

Der Tennisclub von Prayssac lädt Sie zu einem gemütlichen Grillabend mit Pommes frites ein.

Eine Reservierung ist erforderlich per E-Mail egaleau@gmail.com oder telefonisch unter 06 77 80 56 78.

Italiano :

Il Tennis Club de Prayssac vi invita a godervi una serata con barbecue e patatine.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail egaleau@gmail.com o al telefono 06 77 80 56 78.

Espanol :

El Club de Tenis de Prayssac le invita a disfrutar de una velada de barbacoas y patatas fritas.

Reserva obligatoria por correo electrónico egaleau@gmail.com o por teléfono 06 77 80 56 78.

L’événement Repas du tennis Prayssac a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cahors Vallée du Lot