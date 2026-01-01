Repas du village d’Allas-Les-Mines Salle des fêtes Allas-les-Mines
Repas du village d’Allas-Les-Mines Salle des fêtes Allas-les-Mines dimanche 25 janvier 2026.
Repas du village d’Allas-Les-Mines
Salle des fêtes Le bourg Allas-les-Mines Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Repas du village
Dimanche 25 janvier 2026 à 12h30
Menu:
apéritif/Velouté de légumes/Tourtière/Fromage et salade/Dessert et café/Vin mousseux compris
Tarifs: 25€, 10€ pour les habitants du village de 70 ans et +, gratuit pour les enfants de10 ans
Inscriptions avant le 18/01 au 06 07 62 05 78
Repas du village
Dimanche 25 janvier 2026 à 12h30
Au menu:
apéritif/Velouté de légumes/Tourtière/Fromage et salade/Dessert et café/Vin mousseux compris
Tarifs: 25€
10€ pour les habitants du village de 70 ans et plus
Gratuité pour les enfants de la commune jusqu’à 10 ans
Inscriptions avant le 18 janvier 2026 auprès d’Agnès au 06 07 62 05 78 ou Fernande au 06 72 66 96 00
Organisé par l’Amicale d’Allas-Les-Mines .
Salle des fêtes Le bourg Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 66 96 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas du village d’Allas-Les-Mines
The Amicale d’Allas les Mines invites you to a convivial start to the new year at its Village Meal.
Sunday January 19 at the Salle des Fêtes, starting at 12 noon.
Meal at 40? 15? for Allas residents and 8? for children under 12.
Reservations on 06 72 66 96 00
L’événement Repas du village d’Allas-Les-Mines Allas-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne