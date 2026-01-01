Repas du village d’Allas-Les-Mines Salle des fêtes Allas-les-Mines

Repas du village d’Allas-Les-Mines

Repas du village

Dimanche 25 janvier 2026 à 12h30

Au menu:

apéritif/Velouté de légumes/Tourtière/Fromage et salade/Dessert et café/Vin mousseux compris

Tarifs: 25€

10€ pour les habitants du village de 70 ans et plus

Gratuité pour les enfants de la commune jusqu’à 10 ans

Inscriptions avant le 18 janvier 2026 auprès d’Agnès au 06 07 62 05 78 ou Fernande au 06 72 66 96 00

Organisé par l’Amicale d’Allas-Les-Mines .

Salle des fêtes Le bourg Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 66 96 00

English : Repas du village d’Allas-Les-Mines

The Amicale d’Allas les Mines invites you to a convivial start to the new year at its Village Meal.

Sunday January 19 at the Salle des Fêtes, starting at 12 noon.

Meal at 40? 15? for Allas residents and 8? for children under 12.

Reservations on 06 72 66 96 00

