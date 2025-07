Repas en bords de Loire et Grand Bal Retournac

Repas en bords de Loire et Grand Bal Retournac lundi 14 juillet 2025.

Repas en bords de Loire et Grand Bal

Sur les bords de Loire Retournac Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Venez déguster une bonne soupe aux choux et profiter du grand bal en soirée.

Sur les bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

English :

Come and enjoy a delicious cabbage soup and the big dance in the evening.

German :

Lassen Sie sich eine leckere Kohlsuppe schmecken und genießen Sie den großen Ball am Abend.

Italiano :

Venite a gustare una deliziosa zuppa di cavoli e il grande ballo della sera.

Espanol :

Ven a disfrutar de una deliciosa sopa de col y del gran baile de la noche.

