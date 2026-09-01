Informations pratiques

Saint-Ségal

Repas en breton (Pred e brezhoneg)

3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Nous vous proposons de nous retrouver pour manger et échanger ensemble en breton. Vous pouvez apporter votre repas ou trouver votre bonheur sur place.

Ouvert à tous et toutes et à tous les niveau de breton.

Kinnig a reomp deoc’h er Bistrot evit debriñ ha flapiñ flapañ asambles e brezhoneg! Gallout a rit degas boued pe kavout un dra war al lec’h.

Digor d’an all. .

3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Repas en breton (Pred e brezhoneg) Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE