Repas en fête Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Decize

Repas en fête

Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Levée de Loire Decize Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 12:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le Centre Socio-Culturel Les Platanes propose un repas de Noël festif à moindre coût avec des produits de Noël.

Photos avec le Père Noël.

Tarif 11€/ adulte et 5€/enfant (jusqu’à 12 ans)

(possibilité de donner davantage si vous le pouvez ! Vos dons contribuent à la mise en place de cette journée)

Renseignements et inscriptions avant le 1er décembre .

Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 accueil@csc-decize.fr

