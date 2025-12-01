Repas en fête Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Decize
Repas en fête Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Decize vendredi 12 décembre 2025.
Repas en fête
Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 12:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Le Centre Socio-Culturel Les Platanes propose un repas de Noël festif à moindre coût avec des produits de Noël.
Photos avec le Père Noël.
Tarif 11€/ adulte et 5€/enfant (jusqu’à 12 ans)
(possibilité de donner davantage si vous le pouvez ! Vos dons contribuent à la mise en place de cette journée)
Renseignements et inscriptions avant le 1er décembre .
Salle des fêtes (Salle Théodore Gérard) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 accueil@csc-decize.fr
English : Repas en fête
German : Repas en fête
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas en fête Decize a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Sud Nivernais