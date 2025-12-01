Repas en musique au Danouët

Le Danouët Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 19:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Comme tous les ans, un repas suivra le fest-deiz de décembre, le dimanche 28. Au menu soupe à l’oignon, pot au feu, fromage, glace et musique ! Inscriptions avant le 20 décembre. .

Le Danouët Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 80 77 92

English :

L’événement Repas en musique au Danouët Bourbriac a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol