Repas en musique au Danouët Bourbriac
Repas en musique au Danouët Bourbriac dimanche 28 décembre 2025.
Repas en musique au Danouët
Le Danouët Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 19:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Comme tous les ans, un repas suivra le fest-deiz de décembre, le dimanche 28. Au menu soupe à l’oignon, pot au feu, fromage, glace et musique ! Inscriptions avant le 20 décembre. .
Le Danouët Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 80 77 92
English :
L’événement Repas en musique au Danouët Bourbriac a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol