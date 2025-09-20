Repas en musique VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Repas en musique VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre samedi 20 septembre 2025.

Repas en musique

VIC-EN-BIGORRE Maison de quartier Hountagnère Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’association La Hountagnère fête ses 5 ans et vous invite à partager un moment festif autour d’un apéritf dînatoire et de musique !

Pour les joueurs une tombola est organisée.

La Hountagnère est une association de quartier ouverte au lotissement et aux quartiers avoisinants. Son objectif est de favoriser les échanges entre habitants au travers d’activités intergénérationnelles tout au long de l’année. .

VIC-EN-BIGORRE Maison de quartier Hountagnère Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 15 15 50 mairie@vic-bigorre.fr

English :

The La Hountagnère association is celebrating its 5th anniversary, and invites you to share a festive moment over an aperitif and music!

A raffle will be organized for players.

German :

Der Verein La Hountagnère feiert sein 5-jähriges Bestehen und lädt Sie zu einem festlichen Moment mit einem Apéritf dînatoire und Musik ein!

Für die Spieler wird eine Tombola organisiert.

Italiano :

L’associazione La Hountagnère festeggia il suo 5° anniversario e vi invita a condividere un momento di festa con una cena e della musica!

Ci sarà una lotteria per i giocatori.

Espanol :

La asociación La Hountagnère celebra su 5º aniversario y le invita a compartir un momento festivo con una cena y música

Habrá un sorteo para los jugadores.

