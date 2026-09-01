Repas entrecôtes anguilles salle des fetes Seyresse
samedi 26 septembre 2026 · salle des fetes · Seyresse
Informations pratiques
Seyresse
Repas entrecôtes anguilles
salle des fetes 1 Route de l’Arrieulere Seyresse Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-27 02:00:00
Date(s) :
2026-09-26
19H30 Apero
20H30 REPAS
ENTREE ANGUILLE
PLATS ENTRECOTE / GRATIN DAUPHINOIS
DESSERT: TARTE AUX POMMES .
salle des fetes 1 Route de l’Arrieulere Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 53 17 labodegadelosamigos@gmail.com
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English : Repas entrecôtes anguilles
L’événement Repas entrecôtes anguilles Seyresse a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grand Dax