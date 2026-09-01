Repas entrecôtes anguilles salle des fetes Seyresse

Informations pratiques

Seyresse

Repas entrecôtes anguilles

salle des fetes 1 Route de l’Arrieulere Seyresse Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-27 02:00:00

Date(s) :

2026-09-26

19H30 Apero

20H30 REPAS

ENTREE ANGUILLE

PLATS ENTRECOTE / GRATIN DAUPHINOIS

DESSERT: TARTE AUX POMMES .

salle des fetes 1 Route de l’Arrieulere Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 53 17 labodegadelosamigos@gmail.com

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English : Repas entrecôtes anguilles

L’événement Repas entrecôtes anguilles Seyresse a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grand Dax