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AGENDA · Seyresse

Repas entrecôtes anguilles salle des fetes Seyresse

samedi 26 septembre 2026 · salle des fetes · Seyresse

Repas entrecôtes anguilles salle des fetes Seyresse

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
salle des fetes
Adresse
1 Route de l'Arrieulere
Ville
40180 Seyresse
Département
Landes
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Seyresse

Repas entrecôtes anguilles

salle des fetes 1 Route de l’Arrieulere Seyresse Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-27 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

19H30 Apero
20H30 REPAS
ENTREE ANGUILLE
PLATS ENTRECOTE / GRATIN DAUPHINOIS
DESSERT: TARTE AUX POMMES   .

salle des fetes 1 Route de l’Arrieulere Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 53 17  labodegadelosamigos@gmail.com

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English : Repas entrecôtes anguilles

L’événement Repas entrecôtes anguilles Seyresse a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grand Dax