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AGENDA · Bernac

Repas entrecôtes Bernac

dimanche 6 septembre 2026 · Bernac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
La cure
Ville
16700 Bernac
Département
Charente
Tarif
19 19 19

Bernac

Repas entrecôtes

La cure Bernac Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

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La cure Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 63 28 52 

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English :

L’événement Repas entrecôtes Bernac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente