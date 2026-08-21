AGENDA · Bernac
Repas entrecôtes Bernac
dimanche 6 septembre 2026 · Bernac
Informations pratiques
Bernac
Repas entrecôtes
La cure Bernac Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
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La cure Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 63 28 52
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English :
L’événement Repas entrecôtes Bernac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente