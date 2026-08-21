Informations pratiques

Bernac

Repas entrecôtes

La cure Bernac Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

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La cure Bernac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 63 28 52

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English :

L’événement Repas entrecôtes Bernac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente