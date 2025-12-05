REPAS ÉPICURIEN AU CHÂTEAU LANCYRE QUAND LE VIN S’INVITE À TABLE Valflaunès

REPAS ÉPICURIEN AU CHÂTEAU LANCYRE QUAND LE VIN S’INVITE À TABLE

66, chemin des vignes Valflaunès Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06

Deux soirées placées sous le signe du goût, du partage et de la convivialité.

Chaque plat, chaque accord vous seront contées par Philippe Clerc, sommelier de l’institut Vatel, le tout en présence des vignerons qui vous présenteront leurs vins et leur savoir-faire.

MENU EN 5 TEMPS ET 6 VINS

– MISE EN BOUCHE Déclinaison de tartinables houmous, purée d’olives, tapenade verte (réalisés maison par la vigneronne Christel Valentin).

– ENTRÉE Duo de poisson fumé saumon & thon.

– PLAT Ballotine de pintade farcie au foie gras, jus de cuisson & son gratin dauphinois.

– FROMAGE Face à face entre Aubrac et Auvergne Laguiole & Fourme d’Ambert

– DESSERT Bûche cévenole Bûche à la crème de marron.

Inscription en ligne par mail ou téléphone Places limitées, pensez à réserver. .

66, chemin des vignes Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com

English :

Two evenings dedicated to taste, sharing and conviviality.

Philippe Clerc, sommelier at the Vatel Institute, will tell you all about each dish and wine pairing, in the presence of the winemakers who will present their wines and expertise.

German :

Zwei Abende im Zeichen des Geschmacks, des Teilens und der Geselligkeit.

Jeder Gang und jede Kombination wird Ihnen von Philippe Clerc, dem Sommelier des Instituts Vatel, erzählt.

Italiano :

Due serate dedicate al gusto, alla condivisione e alla convivialità.

Philippe Clerc, sommelier dell’Istituto Vatel, vi racconterà ogni piatto e l’abbinamento dei vini, alla presenza dei produttori che presenteranno i loro vini e la loro esperienza.

Espanol :

Dos veladas dedicadas a degustar, compartir y convivir.

Philippe Clerc, sumiller del Instituto Vatel, le hablará de cada plato y de su maridaje, en presencia de los enólogos que le presentarán sus vinos y su saber hacer.

