Repas: Escargolade Salle des fêtes Auros
Repas: Escargolade Salle des fêtes Auros dimanche 1 mars 2026.
Repas: Escargolade
Salle des fêtes Rue du foirail Auros Gironde
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Ce dimanche rendez-vous à la salle des fêtes pour un grand repas autour de l’escargolade cet plat typique de nos villages français qui rassemble. Réservation obligatoire avant le 24/02. .
Salle des fêtes Rue du foirail Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 47 19 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas: Escargolade Auros a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de l’Entre-deux-Mers