Repas escargolade

Sous les platanes PLAISANCE Plaisance Gers

Début : 2025-08-10 12:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Après le repas d’Interville, toute l’équipe de l’Union Sportive Plaisantine vous propose un repas Escargolade à volonté ce dimanche midi sous les platanes des Arènes de Plaisance.

Au menu

– Melon,

– Escargots à volonté (3 sortes différentes),

– Saucisses grillées,

– Frites,

– Fromage,

– Tartes aux pommes,

– Vin et café compris.

Sur réservation.

Sous les platanes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74 4169G@ffr.fr

English :

After the Interville meal, the whole Union Sportive Plaisantine team is offering an all-you-can-eat Escargolade meal this Sunday lunchtime under the plane trees of the Arènes de Plaisance.

On the menu:

– Melon,

– All-you-can-eat snails (3 different kinds),

– Grilled sausages,

– French fries,

– Cheese,

– Apple pie,

– Wine and coffee included.

Reservations required.

German :

Nach dem Interville-Essen bietet Ihnen das gesamte Team der Union Sportive Plaisantine am Sonntagmittag unter den Platanen der Arènes de Plaisance ein Escargolade-Essen nach Belieben an.

Auf dem Menü stehen:

– Melone,

– Schnecken nach Belieben (3 verschiedene Sorten),

– Gegrillte Würstchen,

– Pommes frites,

– Käse,

– Apfelkuchen,

– Wein und Kaffee inbegriffen.

Auf Reservierung.

Italiano :

Dopo il pasto di Interville, l’intera Union Sportive Plaisantine offre un pasto a base di Escargolade all-you-can-eat questa domenica a pranzo sotto i platani dell’Arena Plaisance.

Il menu prevede:

– Melone,

– Lumache a volontà (3 tipi diversi),

– Salsicce alla griglia,

– Patatine,

– Formaggio,

– Torta di mele,

– Vino e caffè inclusi.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Después de la comida de Interville, todo el equipo de la Union Sportive Plaisantine ofrece este domingo al mediodía, bajo los plátanos del Plaisance Arena, una comida a base de escargolade.

En el menú:

– Melón,

– Todo lo que puedas comer caracoles (3 tipos diferentes),

– Salchichas a la parrilla,

– Patatas fritas,

– Queso,

– Tarta de manzana,

– Vino y café incluidos.

Reserva obligatoria.

L’événement Repas escargolade Plaisance a été mis à jour le 2025-08-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65