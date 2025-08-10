Repas escargolade Sous les platanes Plaisance
Repas escargolade Sous les platanes Plaisance dimanche 10 août 2025.
Repas escargolade
Sous les platanes PLAISANCE Plaisance Gers
Après le repas d’Interville, toute l’équipe de l’Union Sportive Plaisantine vous propose un repas Escargolade à volonté ce dimanche midi sous les platanes des Arènes de Plaisance.
Au menu
– Melon,
– Escargots à volonté (3 sortes différentes),
– Saucisses grillées,
– Frites,
– Fromage,
– Tartes aux pommes,
– Vin et café compris.
Sur réservation.
Sous les platanes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74 4169G@ffr.fr
English :
After the Interville meal, the whole Union Sportive Plaisantine team is offering an all-you-can-eat Escargolade meal this Sunday lunchtime under the plane trees of the Arènes de Plaisance.
On the menu:
– Melon,
– All-you-can-eat snails (3 different kinds),
– Grilled sausages,
– French fries,
– Cheese,
– Apple pie,
– Wine and coffee included.
Reservations required.
German :
Nach dem Interville-Essen bietet Ihnen das gesamte Team der Union Sportive Plaisantine am Sonntagmittag unter den Platanen der Arènes de Plaisance ein Escargolade-Essen nach Belieben an.
Auf dem Menü stehen:
– Melone,
– Schnecken nach Belieben (3 verschiedene Sorten),
– Gegrillte Würstchen,
– Pommes frites,
– Käse,
– Apfelkuchen,
– Wein und Kaffee inbegriffen.
Auf Reservierung.
Italiano :
Dopo il pasto di Interville, l’intera Union Sportive Plaisantine offre un pasto a base di Escargolade all-you-can-eat questa domenica a pranzo sotto i platani dell’Arena Plaisance.
Il menu prevede:
– Melone,
– Lumache a volontà (3 tipi diversi),
– Salsicce alla griglia,
– Patatine,
– Formaggio,
– Torta di mele,
– Vino e caffè inclusi.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Después de la comida de Interville, todo el equipo de la Union Sportive Plaisantine ofrece este domingo al mediodía, bajo los plátanos del Plaisance Arena, una comida a base de escargolade.
En el menú:
– Melón,
– Todo lo que puedas comer caracoles (3 tipos diferentes),
– Salchichas a la parrilla,
– Patatas fritas,
– Queso,
– Tarta de manzana,
– Vino y café incluidos.
Reserva obligatoria.
L’événement Repas escargolade Plaisance a été mis à jour le 2025-08-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65