Listrac-de-Durèze Gironde

Repas escargots le samedi 12 Juillet 2025 à partir de 20h à la salle des fêtes.

C’est une soirée animée. On va danser et s’amuser!

Au menu Apéritif, entrée, escargots à la Bordelaise, accompagnement, fromage, dessert, café, une carafe de vin rouge et de rosé compris pour 6 personnes.

Apportez vos couverts!

Réservation dans la limite des places disponibles 06 48 99 02 86 ou 06 79 77 50 67. .

Salle des fêtes

Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 99 02 86

Italiano :

