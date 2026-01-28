Repas escargots Restaurant le Sabla Maillas
Repas escargots Restaurant le Sabla Maillas dimanche 8 mars 2026.
Repas escargots
Restaurant le Sabla Le bourg Maillas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-03-08 2026-05-24 2026-07-26 2026-09-19 2026-10-25
Dans le charmant restaurant du village, dégustez ces succulentes petites bêtes à cornes préparées avec soin par le chef !
Pensez à réserver !
Restaurant le Sabla Le bourg Maillas 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 85 08 lesabla@wanadoo.fr
English : Repas escargots
In the village’s charming restaurant, enjoy these succulent little horned beasts prepared with care by the chef!
Don’t forget to book!
L’événement Repas escargots Maillas a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Landes d’Armagnac