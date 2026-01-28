Repas escargots Restaurant le Sabla Maillas

Repas escargots

Restaurant le Sabla Le bourg Maillas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-03-08 2026-05-24 2026-07-26 2026-09-19 2026-10-25

Dans le charmant restaurant du village, dégustez ces succulentes petites bêtes à cornes préparées avec soin par le chef !

Pensez à réserver !

Dans le charmant restaurant du village, dégustez ces succulentes petites bêtes à cornes préparées avec soin par le chef !

Pensez à réserver ! .

Restaurant le Sabla Le bourg Maillas 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 85 08 lesabla@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas escargots

In the village’s charming restaurant, enjoy these succulent little horned beasts prepared with care by the chef!

Don’t forget to book!

L’événement Repas escargots Maillas a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Landes d’Armagnac