Informations pratiques

Doissat

Repas estival à Doissat

Place des fêtes Doissat Dordogne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Repas estival du 5 septembre

Menu apéritif-saumon en Bellevue et sa garniture- jambon braisé -gratin et tomate provençale -salade et fromages- tartelettes aux fruits- vin de table et café.

Tarif: 24€ adulte et 12€ enfant jusqu’ à 12 ans,

Réservation au 06 66 36 33 21 ou 06 13 94 59 46

Repas estival du 5 septembre

Menu apéritif-saumon en Bellevue et sa garniture- jambon braisé -gratin et tomate provençale -salade et fromages- tartelettes aux fruits- vin de table et café.

Tarif: 24€ adulte et 12€ enfant jusqu’ à 12 ans,

Réservation au 06 66 36 33 21 ou 06 13 94 59 46 ou comite.des.fetes.doissat@gmail.com .

Place des fêtes Doissat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 94 59 46

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English : Repas estival à Doissat

Summer Meal

Menu: aperitif—Bellevue-style salmon with garnish—braised ham—gratin and Provençal tomatoes—salad and cheeses—fruit tartlets—table wine and coffee.

Price: 24? for adults and 12? for children 12 and under,

Reservations must be made by July 22 at 06 66 36 33 21 or 06 13 94 59 46

L’événement Repas estival à Doissat Doissat a été mis à jour le 2026-07-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne