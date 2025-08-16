Repas estival dans un ancien séchoir à tabac Beleymas
Début : 2025-08-16
Repas estival dans l’ancien séchoir à tabac
Tous les samedis, uniquement l’été
Menu végétal, tous les produits sont issus de la ferme.
Menu 3 plats à 28€/ad, 14€/enf.
12h Sur réservation
Ferme du séchoir 06 34 51 32 44 .
164 chemin des liettes Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 51 32 44
