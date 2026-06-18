Rimbez-et-Baudiets

Repas estival

Rimbez-et-Baudiets Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’été est là et il s’agit d’une raison amplement suffisante pour se retrouver autour d’une belle tablée !

Au menu Melon jambon | Sanglier la broche frites | Salade fromage | Dessert café | Vin rouge et rosé.

Mais pour pouvoir se régaler, il faudra s’inscrire avant le 27 Juin.

L’été est là et il s’agit d’une raison amplement suffisante pour se retrouver autour d’une belle tablée !

Au menu Melon jambon | Sanglier la broche frites | Salade fromage | Dessert café | Vin rouge et rosé.

Mais pour pouvoir se régaler, il faudra s’inscrire avant le 27 Juin. .

Rimbez-et-Baudiets 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 06 91

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English : Repas estival

Summer is here, and that’s more than enough reason to gather around a lovely table!

On the menu: Melon and ham | Spit-roasted wild boar and fries | Salad and cheese | Dessert and coffee | Red and rosé wine.

But to enjoy this feast, you’ll need to sign up by June 27.

L’événement Repas estival Rimbez-et-Baudiets a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Landes d’Armagnac