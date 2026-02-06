Repas estofinade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Repas estofinade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala dimanche 1 mars 2026.
Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Venez dégustez ce plat typique lors d’un repas convivial organisé par le club amitié rencontre de Vabre-Tizac !
Inscriptions jusqu’au 20.02 inclus au 05 65 81 85 92. Nous vous attendons nombreux.
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 85 92
Come and enjoy this typical dish at a convivial meal organized by the Vabre-Tizac friendship club!
Registrations until 20.02 inclusive on 05 65 81 85 92. We look forward to seeing you there.
L’événement Repas estofinade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)