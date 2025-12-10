Repas et animation musicale

Salle Saint Louis Mesplède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Menu adulte Velouté de courge et éclats de châtaignes, canard à la Royale fait maison, écrasé de pommes de terre et légumes rôties et sa sauce forestière, fromage et salade, Amazonia (biscuit moelleux cacao, mousse chocolat noir, confit de bananes et crème de cacahuètes, café et vin.

Menu enfant Velouté de courge et éclats de châtaignes, ballotine de volaille, écrasé de pommes de terre, Amazonia. .

Salle Saint Louis Mesplède 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 53 11 85

English : Repas et animation musicale

L’événement Repas et animation musicale Mesplède a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Coeur de Béarn