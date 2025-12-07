Repas et animations à Rulhe Auzits
Repas et animations à Rulhe Auzits dimanche 7 décembre 2025.
Repas et animations à Rulhe
Auzits Aveyron
Début : 2025-12-07
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2025-12-07 2025-12-31 2026-01-18 2026-02-15 2026-04-12 2026-05-17 2026-06-14
A 12h à la salle des fêtes de Rulhe.
Organisé par le Club de l’amitié de Rulhe. .
Auzits 12390 Aveyron Occitanie
English :
At 12:00 noon in the village hall of Rulhe.
German :
Um 12 Uhr in der Festhalle von Rulhe.
Italiano :
Alle 12.00 nella sala del villaggio di Rulhe.
Espanol :
A las 12.00 horas en la sala de fiestas de Rulhe.
L'événement Repas et animations à Rulhe Auzits a été mis à jour le 2025-11-18