Repas et animations à Rulhe

Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-31 2026-01-18 2026-02-15 2026-04-12 2026-05-17 2026-06-14

A 12h à la salle des fêtes de Rulhe.

Organisé par le Club de l’amitié de Rulhe. .

Auzits 12390 Aveyron Occitanie

English :

At 12:00 noon in the village hall of Rulhe.

German :

Um 12 Uhr in der Festhalle von Rulhe.

Italiano :

Alle 12.00 nella sala del villaggio di Rulhe.

Espanol :

A las 12.00 horas en la sala de fiestas de Rulhe.

