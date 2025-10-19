Repas et animations Saint Gondon Saint-Gondon

Repas et animations Saint Gondon Saint-Gondon dimanche 19 octobre 2025.

Repas et animations Saint Gondon

Salle du p’tit clou Saint-Gondon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 12:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Le Club de l’Amitié propose un repas accompagné d’animations le dimanche 19 octobre à 12h30, à la salle du P’tit Clou à Saint Dondon.

Le Club de l’Amitié organise un repas suivi d’animations le dimanche 19 octobre à 12h30, à la salle du P’tit Clou à Saint Dondon.

L’animation sera assurée par Patrick Cent.

Le tarif est de 20 € pour les adhérents et de 25 €pour les personnes extérieures.

La réservation est obligatoire et doit être faite avant le 12 octobre.

Pour toute information ou pour réserver, il est possible de contacter le 06 99 54 12 11. .

Salle du p’tit clou Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 54 12 11 club.amitie.stgondon@gmail.com

English :

The Club de l’Amitié (Friendship Club) proposes a meal with entertainment on Sunday October 19 at 12:30 pm, at the Salle du P?tit Clou in Saint Dondon.

German :

Der Club de l’Amitié bietet am Sonntag, den 19. Oktober um 12:30 Uhr im Saal P?tit Clou in Saint Dondon ein Essen mit Animationen an.

Italiano :

Il Club de l’Amitié (Club dell’Amicizia) propone un pasto e un intrattenimento domenica 19 ottobre alle 12.30, presso la Salle du P?tit Clou di Saint Dondon.

Espanol :

El Club de l’Amitié (Club de la Amistad) ofrece una comida y entretenimiento el domingo 19 de octubre, a las 12.30 h, en la Salle du P?tit Clou de Saint Dondon.

L’événement Repas et animations Saint Gondon Saint-Gondon a été mis à jour le 2025-09-17 par OT GIEN