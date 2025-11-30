Repas et après-midi dansante Château-Renard

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Château-Renard Loiret

Profitez d’un bon repas et d’une après midi dansante dans le gâtinais !
Au menu, tête de veau.
L’ animation musicale assurée par Pascal Miller.   .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 23 55 

English :

Enjoy a good meal and an afternoon of dancing in the Gâtinais!

German :

Genießen Sie ein gutes Essen und einen tanzenden Nachmittag im Gâtinais!

Italiano :

Godetevi un pasto delizioso e un pomeriggio di ballo nel Gâtinais!

Espanol :

¡Disfrute de una deliciosa comida y una tarde de baile en el Gâtinais!

