Repas et après-midi dansante Château-Renard
Repas et après-midi dansante Château-Renard dimanche 30 novembre 2025.
Repas et après-midi dansante
Château-Renard Loiret
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-30 11:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Profitez d’un bon repas et d’une après midi dansante dans le gâtinais !
Au menu, tête de veau.
L’ animation musicale assurée par Pascal Miller. .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 23 55
English :
Enjoy a good meal and an afternoon of dancing in the Gâtinais!
German :
Genießen Sie ein gutes Essen und einen tanzenden Nachmittag im Gâtinais!
Italiano :
Godetevi un pasto delizioso e un pomeriggio di ballo nel Gâtinais!
Espanol :
¡Disfrute de una deliciosa comida y una tarde de baile en el Gâtinais!
