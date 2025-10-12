Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer
Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.
Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives
Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:30:00
fin : 2025-10-12 16:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Repas et après-midi dansante avec le Duo Lisa-Nel
Le repas « couscous royal » est proposé par le traiteur Henriquet
.
Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38 vaux.perspectives17640@gmail.com
English :
Dinner and afternoon dance with Duo Lisa-Nel
The « couscous royal » meal is served by Henriquet caterers
German :
Essen und Tanznachmittag mit dem Duo Lisa-Nel
Das Essen « Couscous royal » wird vom Traiteur Henriquet angeboten
Italiano :
Cena e pomeriggio di ballo con il Duo Lisa-Nel
Il pasto « couscous royal » sarà fornito dal catering Henriquet
Espanol :
Cena y baile por la tarde con el dúo Lisa-Nel
La comida « couscous royal » correrá a cargo del catering Henriquet
L’événement Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-09 par Mairie de Vaux-sur-mer