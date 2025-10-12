Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer

Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives

Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12 16:30:00

2025-10-12

Repas et après-midi dansante avec le Duo Lisa-Nel



Le repas « couscous royal » est proposé par le traiteur Henriquet

Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38 vaux.perspectives17640@gmail.com

English :

Dinner and afternoon dance with Duo Lisa-Nel



The « couscous royal » meal is served by Henriquet caterers

German :

Essen und Tanznachmittag mit dem Duo Lisa-Nel



Das Essen « Couscous royal » wird vom Traiteur Henriquet angeboten

Italiano :

Cena e pomeriggio di ballo con il Duo Lisa-Nel



Il pasto « couscous royal » sarà fornito dal catering Henriquet

Espanol :

Cena y baile por la tarde con el dúo Lisa-Nel



La comida « couscous royal » correrá a cargo del catering Henriquet

L’événement Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-09 par Mairie de Vaux-sur-mer