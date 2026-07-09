Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer
dimanche 11 octobre 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives
Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Non-adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 12:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Repas et après-midi dansante avec le Duo Lisa-Nel
Le repas « cassoulet maison-manchon de canard » est proposé par le traiteur Arsonneau David
.
Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38 vaux.perspectives17640@gmail.com
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English :
Lunch and Afternoon Dance with the Lisa-Nel Duo
The « homemade cassoulet and duck drumettes » lunch is provided by caterer David Arsonneau
L’événement Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Vaux-sur-mer
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