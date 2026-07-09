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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer

dimanche 11 octobre 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle de l'Atelier
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif
42 42 42 Non-adhérents

Vaux-sur-Mer

Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives

Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 12:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Repas et après-midi dansante avec le Duo Lisa-Nel
Le repas « cassoulet maison-manchon de canard » est proposé par le traiteur Arsonneau David
  .

Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38  vaux.perspectives17640@gmail.com

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English :

Lunch and Afternoon Dance with the Lisa-Nel Duo
The « homemade cassoulet and duck drumettes » lunch is provided by caterer David Arsonneau

L’événement Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Vaux-sur-mer

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