Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives

Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 12:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Repas et après-midi dansante avec le Duo Lisa-Nel

Le repas « cassoulet maison-manchon de canard » est proposé par le traiteur Arsonneau David

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Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38 vaux.perspectives17640@gmail.com

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English :

Lunch and Afternoon Dance with the Lisa-Nel Duo

The « homemade cassoulet and duck drumettes » lunch is provided by caterer David Arsonneau

L’événement Repas et après-midi dansante organisé par l’Association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Vaux-sur-mer