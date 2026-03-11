Repas et après-midi ludique Saint-André-de-Najac

Repas et après-midi ludique

Vendredi 2026-03-13

2026-03-13

Venez faire chauffer vos méninges ! Pour les aidants et leurs proches.

Rendez-vous à 12h au restaurant Le Mazuk (entrée-plat-dessert 16.90 €)

Suivi d’un moment de jeux où la réflexion, le bluff, la stratégie, le partage et le rire sont de la partie (à la mairie de St André de Najac) 16.9 .

Route de Laguépie Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie

English :

Come and get your thinking caps on! For caregivers and their loved ones.

