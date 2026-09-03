Repas et après-midi tyroliens Hausgauen
dimanche 18 octobre 2026 · Hausgauen
Informations pratiques
Hausgauen
Repas et après-midi tyroliens
10 rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Repas et après-midi tyroliens animés par Die Fetzig’n. Renseignements & réservations au 06 76 59 24 98. (au menu : entrée, escalope panée, frites, salade, dessert, café)
Repas et après-midi tyroliens animés par Die Fetzig’n aus Zillertal.
Au menu :
Entrée
Paniert Schnitzel, frites et salade
Dessert et café
Renseignements & réservations : 06 76 59 24 98
.
10 rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 59 24 98
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English :
Tyrolean lunch and afternoon entertainment by Die Fetzig’n. Information & reservations on 06 76 59 24 98. (menu: starter, breaded schnitzel, French fries, salad, dessert, coffee)
L’événement Repas et après-midi tyroliens Hausgauen a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Sundgau
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