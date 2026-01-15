Repas et bal du carnaval de Montfort salle arts et loisirs Montfort-en-Chalosse

Repas et bal du carnaval de Montfort

salle arts et loisirs 205 PL DU FOIRAIL Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Seulement sur inscription ! soirée déguisée animée par les KIFF&KOI participation au chapeau

3 Menus carné, végétarien 15€ et enfant 7€

– Carné Assiette de charcuterie, poulet à l’oignon et gratin dauphinois, tomme de Chalosse/salade, tourtière, café

– Végétarien Soupe de légumes, tarte betterave fêta, gratin dauphinois, tomme de Chalosse/salade, tourtière, café

– Enfant Poulet à l’oignon, gratin dauphinois, tourtière .

salle arts et loisirs 205 PL DU FOIRAIL Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 19 03 87

