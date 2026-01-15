Repas et bal du carnaval de Montfort salle arts et loisirs Montfort-en-Chalosse
Repas et bal du carnaval de Montfort salle arts et loisirs Montfort-en-Chalosse samedi 21 février 2026.
Repas et bal du carnaval de Montfort
salle arts et loisirs 205 PL DU FOIRAIL Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-21
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Seulement sur inscription ! soirée déguisée animée par les KIFF&KOI participation au chapeau
3 Menus carné, végétarien 15€ et enfant 7€
– Carné Assiette de charcuterie, poulet à l’oignon et gratin dauphinois, tomme de Chalosse/salade, tourtière, café
– Végétarien Soupe de légumes, tarte betterave fêta, gratin dauphinois, tomme de Chalosse/salade, tourtière, café
– Enfant Poulet à l’oignon, gratin dauphinois, tourtière .
salle arts et loisirs 205 PL DU FOIRAIL Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 19 03 87
