Repas et bal folk aux Prés d’Artemare Les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle

Saint-Vaast-Dieppedalle

Repas et bal folk aux Prés d’Artemare

Les Prés d’Artemare 308 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association A.M.I.E.S 76 organise une soirée festive et solidaire le samedi 06 juin aux Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle.

La soirée débutera à 19h avec un repas Afri’Caux, avant de laisser place à 20h30 à un bal folk à la ferme animé par Archibal. Une buvette sera proposée sur place.

Cette soirée est organisée au bénéfice de A.M.I.E.S 76, afin de soutenir ses actions de solidarité et d’accompagnement.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai. .

Les Prés d’Artemare 308 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 09 60 47

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English : Repas et bal folk aux Prés d’Artemare

L’événement Repas et bal folk aux Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre