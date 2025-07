Repas et bal gratuit avec les sapeurs pompiers de Langeac Langeac

Repas et bal gratuit avec les sapeurs pompiers de Langeac

place de l’Eglise Langeac Haute-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : Vendredi 2025-07-11

2025-07-11

Repas et bal gratuit avec les sapeurs- pompiers de Langeac.

Animé par Millenia DJ.

Repas melon-jambon cru, saucisse au vin blanc, pomme de terre, fromage et tarte aux pommes (café)

place de l’Eglise Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 33

English :

Free meal and dance with the Langeac firefighters.

Entertainment by Millenia DJ.

Meal: melon-cured ham, white wine sausage, potatoes, cheese and apple pie (coffee)

German :

Kostenloses Essen und Tanz mit der Feuerwehr von Langeac.

Unterhalten von Millenia DJ.

Mahlzeit: Melone-Rohschinken, Weißweinwurst, Kartoffeln, Käse und Apfelkuchen (Kaffee)

Italiano :

Cena e ballo gratuiti con i vigili del fuoco di Langeac.

Intrattenimento a cura di Millenia DJ.

Pasto: prosciutto crudo, salsiccia al vino bianco, patate, formaggio e torta di mele (caffè)

Espanol :

Comida gratuita y baile con los bomberos de Langeac.

Animación a cargo de Millenia DJ.

Comida: jamón curado con melón, salchicha con vino blanco, patatas, queso y tarta de manzana (café)

L’événement Repas et bal gratuit avec les sapeurs pompiers de Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier